Casamonica, 9 condanne a Roma: pene fino a 10 anni (Di sabato 17 luglio 2021) Nove condanne e pene fino a dieci anni. E' quanto deciso dal giudice dell'udienza preliminare di Roma Andrea Fanelli per gli esponenti del clan Casamonica giudicati con rito abbreviato confermando ... Leggi su leggo (Di sabato 17 luglio 2021) Novea dieci. E' quanto deciso dal giudice dell'udienza preliminare diAndrea Fanelli per gli esponenti del clangiudicati con rito abbreviato confermando ...

Adnkronos : Casamonica, 9 condanne e pene fino a 10 anni: la decisione del giudice dell'udienza preliminare di #Roma. - primula_65 : RT @CarlaKaky: Nove Casamonica condannati; I PM: È ASSOCIAZIONE MAFIOSA È dunque lampante che chi si oppone in qualunque veste alla rielez… - edoludo : RT @CarlaKaky: Nove Casamonica condannati; I PM: È ASSOCIAZIONE MAFIOSA È dunque lampante che chi si oppone in qualunque veste alla rielez… - AnnaMar74773335 : RT @CarlaKaky: Nove Casamonica condannati; I PM: È ASSOCIAZIONE MAFIOSA È dunque lampante che chi si oppone in qualunque veste alla rielez… - TroianoMassimo1 : RT @CarlaKaky: Nove Casamonica condannati; I PM: È ASSOCIAZIONE MAFIOSA È dunque lampante che chi si oppone in qualunque veste alla rielez… -