Carta verde Covid, green pass: cos'è, come ottenerlo e in che modo funzionerà la certificazione - GUIDA (Di sabato 17 luglio 2021) La " certificazione verde Covid - 19" ha validità di nove mesi dalla data del completamento del ciclo vaccinale. E' quanto prevede il testo finale del nuovo decreto legge Covid, firmato questa sera ... Leggi su gazzettadelsud (Di sabato 17 luglio 2021) La "- 19" ha validità di nove mesi dalla data del completamento del ciclo vaccinale. E' quanto prevede il testo finale del nuovo decreto legge, firmato questa sera ...

Advertising

motamanet : Siamo arrivati al punto che hanno dovuto specificare che il green pass non è verde. Forse se si usassero termini it… - ALBERTOSEVERIN7 : RT @SignorErnesto: A Bankitalia da settembre sarà attivo un numero verde per l'oroscopo personalizzato. Basta inserire sul tastierino la d… - Valter_Ts : La carta verde ultrasessantenni?? - Mikepub1 : RT @GiancarloDeRisi: La 'carta verde' dovrà essere usata per tutti i luoghi in cui c'è assembramento. Saranno esclusi i bar come chiede Sal… - maurogab1 : RT @GiancarloDeRisi: La 'carta verde' dovrà essere usata per tutti i luoghi in cui c'è assembramento. Saranno esclusi i bar come chiede Sal… -