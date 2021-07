Carolina Casiraghi al mare | primo e sotto piano | non lascia scampo!

(Di sabato 17 luglio 2021)riaccende, di rosso, anche questo weekend estivo: alscatta il selfie in. NondavveroIn questo weekend di metà luglio, non… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Davide Garritano su BlogLive.it.

Advertising

zazoomblog : Carolina Casiraghi si supera ancora: è rosso fuoco - #Carolina #Casiraghi #supera #ancora: - zazoomblog : Carolina Casiraghi si supera ancora: è rosso fuoco - #Carolina #Casiraghi #supera #ancora: - zazoomblog : Carolina Casiraghi col toppino nero e mutande leopardate: che spettacolo! - #Carolina #Casiraghi #toppino #mutande - zazoomblog : Carolina Casiraghi super in bikini: “Pazzesca senza parole” - #Carolina #Casiraghi #super #bikini: -

Ultime Notizie dalla rete : Carolina Casiraghi

Ha fatto un salto a Cannes anche un'altra coppia che non va molto d'accordo con la mondanità, quella formata da Charlottee dal marito Dimitri Rassam. La figlia didi Monaco, del ...La jumpsuit didi Monaco Un trio monegasco trés chic: C arolina di Monaco, 63 anni, Charlotte, 34, e il figlio Raphael Elmaleh hanno presenziato tutti insieme a Montecarlo, al ...Carolina Casiraghi riaccende, di rosso, anche questo weekend estivo: al mare scatta il selfie in primo e sotto piano. Non lascia davvero scampo!A Cannes 2021 il cuore batte forte. Da Laetitia Casta e Louis Garrel, a Charlotte Casiraghi e Dimitri Rassam. Tutte le coppie avvistate sulla Croisette, tra red carpet, presentazioni e party esclusivi ...