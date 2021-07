Carica virale 1000 volte superiore alle altre varianti | perché la Delta è così contagiosa

Leggi su huffingtonpost

(Di sabato 17 luglio 2021) La variantesi diffonde sempre più velocemente. Grazie ai vaccini i morti e i ricoveri sono contenuti, ma i numeri del contagio stanno conoscendo un incremento un po’ ovunque, anche in Italia. Ma? Uno studio su un focolaio in Cina, riportato dal Corriere della Sera, lo spiega: I ricercatori cinesi del Centro provinciale di Guangdong per il controllo e la prevenzione delle malattie hanno esaminato in modo rigoroso tutti i dati relativi al primo focolaio diin Cina e hanno scoperto che lapuò riprodursi più rapidamente (le persone si infettano prima) e le cariche virali rilevate sono almeno 1.000 ...