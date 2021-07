Carcere senza condizionale per il padre che non mantiene il figlio (Di sabato 17 luglio 2021) Annamaria Villafrate - Per la Cassazione, scatta il Carcere senza sospensione condizionale per il padre recidivo che non versa da anni il mantenimento di 300 euro mensili per il figlio minore e per la moglie. Leggi su studiocataldi (Di sabato 17 luglio 2021) Annamaria Villafrate - Per la Cassazione, scatta ilsospensioneper ilrecidivo che non versa da anni il mantenimento di 300 euro mensili per ilminore e per la moglie.

Carcere senza condizionale per il padre che non mantiene il figlio

