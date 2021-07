Caos Italia: voi vi fidate più dei magistrati, dei politici o dei virologi? (Di sabato 17 luglio 2021) {"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Dei magistrati","index":0},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Dei politici","index":1},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Dei virologi","index":2} Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 17 luglio 2021) {"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Dei","index":0},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Dei","index":1},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Dei","index":2}

Advertising

Confindustria : Questa non può essere l’ultima delle mille occasioni fallite di riformare l’Italia. Scontiamo anni di caos e veti i… - Ettore36565719 : RT @SSkeno20371: Il Sud Africa è adesso ciò che sarà presto in Italia ed Europa. Caos orchestrato e risorse colorate che metteranno a ferro… - Clariss98400734 : @vladiluxuria @GiuseppeConteIT @luigidimaio L'Italia sta attraversando un periodo critico, in tanti stanno perdendo… - gabrielepx : @alessandrop543 @CottarelliCPI È stato fatto questo caos principalmente in Italia. Ma tu sai che accade anche con f… - LKynes4 : RT @SSkeno20371: Il Sud Africa è adesso ciò che sarà presto in Italia ed Europa. Caos orchestrato e risorse colorate che metteranno a ferro… -