Cannes | Grand Prix ex aequo Farhadi e Kuosmanen

Il Grand Prix del 74/o festival di Cannes è ex aequo: va all'iraniano Asghar Farhadi per A Hero e al finlandese Juho Kuosmanen per Hytti n.6 (Compartment n. 6). A consegnarlo Oliver Stone.

