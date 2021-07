Cannes 2021: vince la Palma d’Oro Titane, film rock pieno di musiche e colori (Di sabato 17 luglio 2021) Una serata di premiazione in cui hanno regnato il caos e la creatività. Insieme a lacrime ed emozioni forti, che attori e registi non hanno potuto contenere. In un’atmosfera calda, l’emozione per la fine di un’edizione difficile e fortemente voluta, non solo dalla Francia, è tangibile in sala. Spike Lee in un completo che è un tripudio di colori e di nuvole, ricorda al pubblico di essere il primo presidente di giuria nero in 74 edizioni di Festival. E non è un dettaglio, considerato che avincere la Palma d’Oro è stato Titane, un film rock pieno di colore e di musica, secondo lungometraggio della cineasta francese Julia Ducornau. Racconta la storia di una serial killer sessualmente attratta dalle auto da quando, da piccola, le è stata impiantata una placca di titanio in testa. Fingerà di essere il figlio di un pompiere che dieci anni prima ha perso il suo bambino. Il film è interpretato magistralmente da Vincent Lindone Agathe Rousselle ed è un’innovazione e una spallata all’immagine del cinema francese composto e perbene. Leggi su vanityfair (Di sabato 17 luglio 2021) Una serata di premiazione in cui hanno regnato il caos e la creatività. Insieme a lacrime ed emozioni forti, che attori e registi non hanno potuto contenere. In un’atmosfera calda, l’emozione per la fine di un’edizione difficile e fortemente voluta, non solo dalla Francia, è tangibile in sala. Spike Lee in un completo che è un tripudio di colori e di nuvole, ricorda al pubblico di essere il primo presidente di giuria nero in 74 edizioni di Festival. E non è un dettaglio, considerato che avincere la Palma d’Oro è stato Titane, un film rock pieno di colore e di musica, secondo lungometraggio della cineasta francese Julia Ducornau. Racconta la storia di una serial killer sessualmente attratta dalle auto da quando, da piccola, le è stata impiantata una placca di titanio in testa. Fingerà di essere il figlio di un pompiere che dieci anni prima ha perso il suo bambino. Il film è interpretato magistralmente da Vincent Lindone Agathe Rousselle ed è un’innovazione e una spallata all’immagine del cinema francese composto e perbene.

