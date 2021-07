Cannes 2021, Palma d’Oro, vittoria al femminile per “Titane” di Julia Ducournau, Spike Lee l’annuncia per sbaglio a inizio cerimonia (Di sabato 17 luglio 2021) Erano complicate le previsioni per il Palmarès di Cannes 2021, 74esima edizione del festival scaccia-crisi e scaccia-Covid. E per questo ricchissima di candidaqti, ben 24, tra chi ha pazientato oltre un anno pur di esordire sulla Croisette (Nanni Moretti, Wes Anderson, Paul Verhoeven) e una fin troppo nutrita compagine transalpina, almeno 8 titoli più coproduzioni, alla quale la giuria presieduta da Spike Lee doveva pur trovare una collocazione di prestigio tra i premi. Messe da parte le speranze italiane (Tre Piani di Moretti agli addetti ai lavori stranieri era piaciuto poco, valga per tutti Peter Bradshaw del ... Leggi su optimagazine (Di sabato 17 luglio 2021) Erano complicate le previsioni per ilrès di, 74esima edizione del festival scaccia-crisi e scaccia-Covid. E per questo ricchissima di candidaqti, ben 24, tra chi ha pazientato oltre un anno pur di esordire sulla Croisette (Nanni Moretti, Wes Anderson, Paul Verhoeven) e una fin troppo nutrita compagine transalpina, almeno 8 titoli più coproduzioni, alla quale la giuria presieduta daLee doveva pur trovare una collocazione di prestigio tra i premi. Messe da parte le speranze italiane (Tre Piani di Moretti agli addetti ai lavori stranieri era piaciuto poco, valga per tutti Peter Bradshaw del ...

