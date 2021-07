Advertising

giuliapompili : Pazzesco: il Festival di Cannes decide all'ultimo momento di proiettare 'Revolution of our times', il doc su Hong K… - repubblica : Cannes, i cani di Tilda Swinton vincono la Palm Dog. E l'attrice indossa il collare - repubblica : Dario Argento attore sorprende Cannes, l'orrore della vecchiaia nel commovente film 'Vortex' - infoitcultura : Cannes 2021, Palma d’Oro al film Titane: i vincitori - infoitcultura : Festival di Cannes 2021: Titane di Julia Ducournau vince a sorpresa la Palma d'oro. Tutti i vincitori -

Dalla pellicola di Julia Ducornau, premiata con la Palma d'Oro, al regista di Annette, ecco a chi sono andati i più prestigiosi riconoscimenti di questa edizione del FestivalIl premio per la migliore intepretazione maschile al 74/o festival diva all'attore texano Caleb Landry Jones per Nitram di Justin Kurzel. ."Bisogna sempre avere una seconda chance" ha detto Spike Lee che stava facendo di nuovo una gaffe annunciando il titolo mentre ancora doveva entrare Sharon Stone chiamata per consegnare il premio. (AN ...Horror-thriller infernale che non guarda in faccia a nessun tabù, con dentro l’eterno ermafrodito, il sesso con le macchine e dentro le auto, la pratica crudele della mantide religiosa, gli steroidi, ...