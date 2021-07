Cannes 2021, gaffe clamorosa di Spike Lee: svela in anticipo il nome del film vincitore – Il video (Di sabato 17 luglio 2021) Un clamoroso errore che ha lasciato a bocca aperti le star presenti a Cannes e i milioni di spettatori da casa: nei primi minuti di cerimonia, il presidente della di giuria del Festival del Cinema di Cannes 2021, Spike Lee, ha annunciato in larghissimo anticipo il film vincitore della Palma d’oro, il premio più atteso in assoluto e di solito svelato alla fine della serata. Secondo quanto sfuggito a Lee, sarebbe Titane di Julia Ducournau la pellicola vincitrice dell’ambìto riconoscimento. La platea sotto choc si è chiesta se l’enorme errore dell’attore ... Leggi su open.online (Di sabato 17 luglio 2021) Un clamoroso errore che ha lasciato a bocca aperti le star presenti ae i milioni di spettatori da casa: nei primi minuti di cerimonia, il presidente della di giuria del Festival del Cinema diLee, ha annunciato in larghissimoildella Palma d’oro, il premio più atteso in assoluto e di solitoto alla fine della serata. Secondo quanto sfuggito a Lee, sarebbe Titane di Julia Ducournau la pellicola vincitrice dell’ambìto riconoscimento. La platea sotto choc si è chiesta se l’enorme errore dell’attore ...

