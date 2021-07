Campania a rischio zona gialla, dalle isole: 'Noi da escludere perché Covid - free' (Di sabato 17 luglio 2021) ' Abbiamo sentito parlare di zona gialla in Campania. Nel caso, chiediamo almeno di escludere le isole minori, perché siamo Covid free '. Così il sindaco di Forio d'Ischia, Francesco Del Deo , ... Leggi su napolitoday (Di sabato 17 luglio 2021) ' Abbiamo sentito parlare diin. Nel caso, chiediamo almeno dileminori,siamo'. Così il sindaco di Forio d'Ischia, Francesco Del Deo , ...

Advertising

cambionnome : @Gianni_Gia_ A rischio zona gialla ci sarebbero Sardegna, Sicilia, Veneto, Lazio e Campania dal 26 - petalfed : Se vengo in Campania per agosto posso stare tranquilla o rischio che D3 Luc4 non mi faccia uscire dalla porta di casa perché è pazzo? - infoitinterno : Rischio zona gialla in Campania, De Luca attacca: “Colpa di Figliuolo e Speranza” - infoitinterno : Covid, l’incide Rt s’impenna al 0,91%: 6 regioni a rischio, c’è anche la Campania - ottochannel : Campania a rischio zona gialla, l'ira di De Luca -