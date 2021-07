Campagna vaccinale | continua il tour dei camper della salute

Leggi su anteprima24

(Di sabato 17 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiildeinell’ambitoAnti-Covid 19 dell’Asl di Avellino. Due le unità mobili che faranno tappa nei comuni irpini per raggiungere i cittadini, con il supporto delle amministrazioni comunali, allo scopo di convincere anche gli indecisi a vaccinarsi. Tutti i residenti in provincia di Avellino, a partire dai 12 anni,potranno presentarsi presso i Comuni individuati dall’Asl, muniti di tessera sanitaria e senza prenotazione, per effettuare la vaccinazione anti-covid, fino ad ...