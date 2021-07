Calciomercato Verona: accordo col Benevento per Montipò. I dettagli (Di sabato 17 luglio 2021) Calciomercato Verona: accordo con il Benevento per il prestito con obbligo di riscatto di Lorenzo Montipò Il Verona ha trovato un’intesa con il Benevento per il trasferimento in prestito con obbligo di riscatto di Lorenzo Montipò, che lascia così il club campano dopo la retrocessione in Serie B della passata stagione. Come riportato da Sky Sport, l’arrivo in gialloblù del portiere classe ’96 libera la cessione di Marco Silvestri all’Udinese. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 17 luglio 2021)con ilper il prestito con obbligo di riscatto di LorenzoIlha trovato un’intesa con ilper il trasferimento in prestito con obbligo di riscatto di Lorenzo, che lascia così il club campano dopo la retrocessione in Serie B della passata stagione. Come riportato da Sky Sport, l’arrivo in gialloblù del portiere classe ’96 libera la cessione di Marco Silvestri all’Udinese. L'articolo proviene da Calcio News 24.

