Calciomercato Serie C, Fiorenzuola: rinnova il portiere Battaiola (Di sabato 17 luglio 2021) Fiorenzuola D'ARDA - La Fiorenzuola ha ufficializzato il prolungamento di contratto del portiere Nicholas Battaiola . Ecco la nota del club: " U. S. Fiorenzuola 1922 comunica ufficialmente di aver ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 17 luglio 2021)D'ARDA - Laha ufficializzato il prolungamento di contratto delNicholas. Ecco la nota del club: " U. S.1922 comunica ufficialmente di aver ...

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato | #SerieC, tre nuovi acquisti per il #Palermo - sportli26181512 : Calciomercato Sassuolo, Aurelio ceduto in prestito al Gubbio: Il difensore, classe 2000, resterà in Umbria per un a… - psb_original : UFFICIALE - Scambio di portieri tra Frosinone e Bologna: Ravaglia in Ciociaria, Bardi in Serie A #SerieB - sportli26181512 : Calciomercato Milan, torna Diaz: 'Molto felice e contento di tornare': Il giocatore: 'Sulla maglia n.10 vedremo con… - FiloBarige993 : RT @NicoSchira: Il #Benevento ingaggia il portiere Alberto #Paleari dal #Genoa in prestito con obbligo di riscatto in caso di promozione in… -