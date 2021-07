Calciomercato Serie B, Vicenza: accordo triennale per Proia (Di sabato 17 luglio 2021) Vicenza - Il Vicenza , in un comunicato, ha uffciializzato l'acquisto a titolo definitivo di Federico Proia , centrocampista del 1996 che si legherà ai venenti per 3 anni. Ecco la nota del club: "La ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 17 luglio 2021)- Il, in un comunicato, ha uffciializzato l'acquisto a titolo definitivo di Federico, centrocampista del 1996 che si legherà ai venenti per 3 anni. Ecco la nota del club: "La ...

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Serie Calciomercato Serie B, Vicenza: accordo triennale per Proia In precedenza per lui 56 presenze in Serie C e 7 reti siglate, con le maglie di Bassano e Pistoiese ".

