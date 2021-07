Calciomercato serie A, Juventus: il bomber argentino come regalo per Allegri! (Di sabato 17 luglio 2021) Icardi Juventus in Francia ne sono sicuri, il bomber, ex Sampdoria ed Inter, potrebbe presto tornare in serie A. Mauro Icardi, finito ai margini del PSG, sarebbe ben contento di un ritorno in serie A, ma la trattativa sembrerebbe fattibile solo nel caso in cui i parigini dovessero fare sul serio per Cristiano Ronaldo. Icardi Juventus la situazione Dalle indiscrezioni che trapelano l’interessamento della Vecchia Signora nei confronti dell’ex capitano nerazzurro nascerebbe su indicazione diretta di Massimiliano Allegri, che avrebbe parlato direttamente con l’entourage del calciatore. La ... Leggi su rompipallone (Di sabato 17 luglio 2021) Icardiin Francia ne sono sicuri, il, ex Sampdoria ed Inter, potrebbe presto tornare inA. Mauro Icardi, finito ai margini del PSG, sarebbe ben contento di un ritorno inA, ma la trattativa sembrerebbe fattibile solo nel caso in cui i parigini dovessero fare sul serio per Cristiano Ronaldo. Icardila situazione Dalle indiscrezioni che trapelano l’interessamento della Vecchia Signora nei confronti dell’ex capitano nerazzurro nascerebbe su indicazione diretta di Massimiliano Allegri, che avrebbe parlato direttamente con l’entourage del calciatore. La ...

