Calciomercato Roma: sogno Icardi per l’attacco. La situazione (Di sabato 17 luglio 2021) Icardi, ex capitano dell’Inter ora al PSG, può tornare in Serie A. Anche la Roma di Mourinho pensa all’attaccante argentino Nella giornata di ieri è rispuntato il nome di Mauro Icardi per la Juventus. L’entourage dell’ex capitano dell’Inter avrebbe anche parlato con Massimiliano Allegri negli scorsi giorni. Ma non solo i bianconeri. Secondo quanto riportato da La Repubblica, l’argentino vuole tornare in Serie A e la squadra che potrebbe prendere il centravanti del PSG è la Roma di José Mourinho. Secondo il quotidiano, però, il suo arrivo nella Capitale è legato alla cessione di Edin Dzeko. L'articolo proviene da ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 17 luglio 2021), ex capitano dell’Inter ora al PSG, può tornare in Serie A. Anche ladi Mourinho pensa all’attaccante argentino Nella giornata di ieri è rispuntato il nome di Mauroper la Juventus. L’entourage dell’ex capitano dell’Inter avrebbe anche parlato con Massimiliano Allegri negli scorsi giorni. Ma non solo i bianconeri. Secondo quanto riportato da La Repubblica, l’argentino vuole tornare in Serie A e la squadra che potrebbe prendere il centravanti del PSG è ladi José Mourinho. Secondo il quotidiano, però, il suo arrivo nella Capitale è legato alla cessione di Edin Dzeko. L'articolo proviene da ...

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato | #Roma, ufficiale il passaggio di #PauLopez al Marsiglia - DiMarzio : #Calciomercato | #Lille contatti in corso con la #Roma per #Olsen - DiMarzio : #Roma, ufficiale l'arrivo di #RuiPatricio: contratto fino al 30 giugno 2024 - sportli26181512 : Inter, è sfida alla Roma per Telles. Ma dipende tutto da Perisic...: La sostituzione di quello che è stato un...… - cmdotcom : #Inter, è sfida alla #ASRoma per #AlexTelles. Ma dipende tutto da #Perisic... -