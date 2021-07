Calciomercato Roma | offerta del Monaco per Pastore La conferma dell’agente

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato | #Roma, ufficiale il passaggio di #PauLopez al Marsiglia - DiMarzio : #Calciomercato | #Lille contatti in corso con la #Roma per #Olsen - DiMarzio : #Roma, ufficiale l'arrivo di #RuiPatricio: contratto fino al 30 giugno 2024 - Sicilianodoc73 : RT @pistoligno_gol: 'Milan,speso già il doppio di Juve e Roma'...(Qsvs) Grazie ar cazzo,non hanno speso niente... #Calciomercato - pistoligno_gol : 'Milan,speso già il doppio di Juve e Roma'...(Qsvs) Grazie ar cazzo,non hanno speso niente... #Calciomercato -

La Gazzetta dello Sport

Offerto nei giorni scorsi anche alla, che è alla ricerca di un rimpiazzo dell'infortunato Spinazzola, Telles è legato ai Red Devils fino a giugno 2024 (con opzione per un'altra stagione) e ha ...Certissima la presenza di Marco Verratti, il metronomo di Pescara è forse una delle più belle conferme, meno quelle di Bryan Cristante, il centrocampista dellaè un'ottima alternativa ma in ...18.17 - Lo Spezia sospende l'attività sportiva - Sei calciatori e un membro dello staff dello Spezia sono risultati positivi al Covid-19..(ANSA) - ROMA, 17 LUG - "Giorgio e Leo (Chiellini e Bonucci ndr) non sono delle sorprese, sono dei punti di riferimento. Ogni nazionale che vince ha bisogno dell'esperienza e della certezza che ...