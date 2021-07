Calciomercato Milan – Ora il rinnovo di Kessie: il club alza l’offerta | News (Di sabato 17 luglio 2021) Le ultime sul Calciomercato del Milan: Franck Kessie è vicino alla conferma in rossonero. Il club è pronto ad alzare l'offerta Leggi su pianetamilan (Di sabato 17 luglio 2021) Le ultime suldel: Franckè vicino alla conferma in rossonero. Ilè pronto adre l'offerta

Advertising

DiMarzio : #Milan, fatta per #BalloTouré e il ritorno di #BrahimDiaz: attesi entro sabato - DiMarzio : #Calciomercato, #Milan | #BalloToure atteso oggi a Milano. Domani sarà la giornata di #BrahimDiaz: le ultime - MarcoBovicelli : #Milan, #BalloTourè atteso in serata a Milano: domani mattina visite mediche e poi la firma sul contratto con i ????… - serieApallone : CLAMOROSO: visite annullate per #ballotoure. Dettagli ancora da definire. Salta tutto? Vi terremo aggiornati!!!… - GIUSPEDU : RT @cmdotcom: #Milan, annullate le visite di #BalloTouré: alcuni dettagli dell'operazione col Monaco sono da perfezionare -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Milan Kessie - Milan, avanti insieme. Dal club un'offerta super per blindare il Presidente Franck Kessie ora pensa soltanto all'Olimpiade giapponese e il suo silenzio (insieme a quello del suo agente George Atangana) non lascia propriamente tranquillo il Milan. Dopo la super offerta del club, vicina ai sei milioni di euro, non ci sono state più notizie sul rinnovo del contratto in scadenza tra poco più di undici mesi. Dopo aver perso a parametro zero ...

Mauro Icardi torna in Italia: duello tra Juventus e Roma OMNISPORT - 17 - 07 - 2021 08:08 Calciomercato: obiettivi dell'estate 2021 di Juve, Milan, Inter

Calciomercato Milan, l’allenatore vuole Pobega: è corsa a due MilanLive.it Calciomercato Milan, dalla Francia: Allegri vuole l’attaccante È stato molto spesso accostato al Milan, ma adesso Max Allegri lo vuole con sè alla Juventus: l’attaccante ha aperto al trasferimento ...

Gazzetta - Il Milan insiste per Kaio Jorge Come riporta Gazzetta, il nome su cui si concentreranno Maldini e Massara, d.t. e d.s. rossoneri, è quello di Kaio Jorge, diciannovenne punta del Santos. Ieri notte un suo gol ha deciso ...

Franck Kessie ora pensa soltanto all'Olimpiade giapponese e il suo silenzio (insieme a quello del suo agente George Atangana) non lascia propriamente tranquillo il. Dopo la super offerta del club, vicina ai sei milioni di euro, non ci sono state più notizie sul rinnovo del contratto in scadenza tra poco più di undici mesi. Dopo aver perso a parametro zero ...OMNISPORT - 17 - 07 - 2021 08:08: obiettivi dell'estate 2021 di Juve,, InterÈ stato molto spesso accostato al Milan, ma adesso Max Allegri lo vuole con sè alla Juventus: l’attaccante ha aperto al trasferimento ...Come riporta Gazzetta, il nome su cui si concentreranno Maldini e Massara, d.t. e d.s. rossoneri, è quello di Kaio Jorge, diciannovenne punta del Santos. Ieri notte un suo gol ha deciso ...