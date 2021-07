Calciomercato Milan – Bakayoko o Kamara per rinforzare il centrocampo (Di sabato 17 luglio 2021) Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, il Milan dovrà scegliere uno tra Bakayoko e Kamara per rinforzare il suo centrocampo Leggi su pianetamilan (Di sabato 17 luglio 2021) Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, ildovrà scegliere uno traperil suo

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato | #Milan, annullate le visite mediche di #BalloTourè - DiMarzio : #Calciomercato, #Milan | #BalloToure atteso oggi a Milano. Domani sarà la giornata di #BrahimDiaz: le ultime - MarcoBovicelli : #Milan, #BalloTourè atteso in serata a Milano: domani mattina visite mediche e poi la firma sul contratto con i ????… - frasigno66 : RT @RudyGaletti: ????? Nuovo colloquio tra #Vlasic e il #CSKAMoscow: il giocatore ???? spinge per la cessione (al #Milan), il club ???? potrebbe… - vivafcinter1908 : RT @Pistogolblasta2: Dopo #Ibrahimovic e #Giroud il #Milan non si ferma: contattati Vieri e Roby Baggio. #SerieA #calciomercato -