Calciomercato Milan | annullate le visite mediche di Ballo-Tourè | il motivo

Advertising

DiMarzio : #Milan, fatta per #BalloTouré e il ritorno di #BrahimDiaz: attesi entro sabato - DiMarzio : #Calciomercato, #Milan | #BalloToure atteso oggi a Milano. Domani sarà la giornata di #BrahimDiaz: le ultime - MarcoBovicelli : #Milan, #BalloTourè atteso in serata a Milano: domani mattina visite mediche e poi la firma sul contratto con i ????… - calciomercatoit : ?? - PianetaMilan : RT @danieletriolo: Il @acmilan è lieto di annunciare di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore @_Olivier… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Milan

MilanLive.it

Secondo Record, Meite, ex giocatore delora tornato al Torino, si appresta a diventare un nuovo calciatore del Benfica Secondo quanto riportato da Record, Meite, ex giocatore delora tornato al Torino, si appresta a diventare un nuovo calciatore del Benfica. Accordo trovato tra granata e lusitani per il trasferimento a titolo definitivo del centrocampista francese per ...MILANO - Mancano ancora dei dettagli da definire nella trattativa trae Monaco per il trasferimento di Ballo - Toure' . Le visite mediche previste questa mattina alla clinica La Madonnina sono state quindi annullate. Va prima trovata l'intesa definitiva tra i due ...Le amichevoli estive serviranno come vetrina per quei calciatori che il Milan non ha dichiarato incedibili. Tra questi, come riporta Tuttosport, ci sono Jens-Petter Hauge e Rafael Leao. Nello ...Niente visite mediche per Fodé Ballo-Touré, il Milan ha annullato i test previsti per la giornata di oggi non avendo ancora raggiunto l’intesa definitiva con il Monaco. Per questo motivo, il giocatore ...