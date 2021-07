Calciomercato Milan – Annullate le visite di Ballo-Toure: il motivo | PM News (Di sabato 17 luglio 2021) Le ultime sul Calciomercato del Milan: sono state Annullate le visite mediche di Ballo-Toure. Ecco il motivo Leggi su pianetamilan (Di sabato 17 luglio 2021) Le ultime suldel: sono statelemediche di. Ecco il

Advertising

DiMarzio : #Milan, fatta per #BalloTouré e il ritorno di #BrahimDiaz: attesi entro sabato - DiMarzio : #Calciomercato, #Milan | #BalloToure atteso oggi a Milano. Domani sarà la giornata di #BrahimDiaz: le ultime - MarcoBovicelli : #Milan, #BalloTourè atteso in serata a Milano: domani mattina visite mediche e poi la firma sul contratto con i ????… - ninoBertolino : RT @cmdotcom: #Milan, annullate le visite di #BalloTouré: alcuni dettagli dell'operazione col Monaco sono da perfezionare - Fprime86 : RT @CalcioPillole: C di Calciomercato, il punto di @nicoschira - Video . Asse caldo tra Inter e Cagliari, giornata di ufficialità per il M… -