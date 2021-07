Calciomercato Lazio, il Dortmund abbassa le pretese su Brandt (Di sabato 17 luglio 2021) Prosegue la trattativa per Julian Brandt tra la Lazio e il Borussia Dortmund, che ha abbassato le proprie pretese: accordo vicino? La Lazio continua a lavorare senza sosta sul mercato e vorrebbe regalare a Maurizio Sarri alcuni nuovi innesti, oltre a quelli già arrivati nei giorni scorsi. In particolare, uno dei sogni del ds Igli Tare rimanere sempre Julian Brandt: la trattativa con il Borussia Dortmund prosegue anche in questi giorni e da ieri sembra aver preso un’incredibile svolta. Infatti, secondo quanto riportato da Il Messaggero, in un incontro ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 17 luglio 2021) Prosegue la trattativa per Juliantra lae il Borussia, che hato le proprie: accordo vicino? Lacontinua a lavorare senza sosta sul mercato e vorrebbe regalare a Maurizio Sarri alcuni nuovi innesti, oltre a quelli già arrivati nei giorni scorsi. In particolare, uno dei sogni del ds Igli Tare rimanere sempre Julian: la trattativa con il Borussiaprosegue anche in questi giorni e da ieri sembra aver preso un’incredibile svolta. Infatti, secondo quanto riportato da Il Messaggero, in un incontro ...

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Lazio Laziomania: Felipe Anderson, Luis Alberto, ma gli altri? La Lazio sta muovendo i suoi primi passi nel Sarrismo: Tare gli ha portato ad Auronzo un acquisto e mezzo. Felipe Anderson è tornato alla base: il brasiliano francamente fa ancora brillare gli occhi, ...

Auronzo, oggi la prima amichevole per la Lazio di Sarri - Ansia Covid Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!Questo pomeriggio, alle ore 18:30, è prevista la prima uscita della nuova Lazio contro la Top ...

Calciomercato Lazio/ Diverse pretendenti sulle tracce di Luis Alberto Il Sussidiario.net Donadoni: "Sarri potrà mettere in pratica il suo progetto. La Lazio saprà aspettare" Un rimescolamento da cui può uscire qualcosa di buono e di bello". Chiamato a dire la sua su Sarri e la nuova Lazio, il tecnico ha spiegato: "Potrà mettere in pratica il suo progetto di calcio in un ...

Lazio pronta al debutto: in ritiro anche Lotito e Tare AURONZO DI CADORE - Quanta attesa per la prima uscita stagionale della Lazio di Maurizio Sarri. Dopo una settimana di lavoro in ritiro, ecco l’amichevole contro la Top 11 Radio Club 103, ...

