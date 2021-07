Calciomercato Juventus: mancano 10 milioni per Locatelli (Di sabato 17 luglio 2021) Manuel Locatelli resta l’obiettivo numero uno della Juventus: forbice ancora ampia però tra l’offerta e la domanda del Sassuolo Manuel Locatelli è sempre l’obiettivo numero uno della Juventus per il centrocampo. Il campione d’Europa con la Nazionale di Mancini è il preferito di Max Allegri ma il Sassuolo non fa sconti. Come riferito da Sky Sport, i neroverdi chiedono i 40 milioni già offerti dall’Arsenal. La Juventus invece offre 25 milioni con altri 5 da raggiungere tramite bonus. Forbice ampia da 10 milioni di euro, al momento difficile da ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 17 luglio 2021) Manuelresta l’obiettivo numero uno della: forbice ancora ampia però tra l’offerta e la domanda del Sassuolo Manuelè sempre l’obiettivo numero uno dellaper il centrocampo. Il campione d’Europa con la Nazionale di Mancini è il preferito di Max Allegri ma il Sassuolo non fa sconti. Come riferito da Sky Sport, i neroverdi chiedono i 40già offerti dall’Arsenal. Lainvece offre 25con altri 5 da raggiungere tramite bonus. Forbice ampia da 10di euro, al momento difficile da ...

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato | Nuovo incontro #Sassuolo-#Juventus per #Locatelli: i dettagli - DiMarzio : #Juventus, domani nuovo incontro con il #Sassuolo per #Locatelli - Gazzetta_it : Juve, nuovo assalto a Pjanic: proposto Ramsey in cambio #calciomercato - Cucciolina96251 : RT @LeBombeDiVlad: ???? #Juventus, #Arthur si è operato ?? Cambieranno i piani sul mercato dei bianconeri? #LBDV #LeBombeDiVlad #Calciom… - Cucciolina96251 : RT @RudyGaletti: ???? Il #BetisFC non molla #Rugani. Il club ???? ha chiesto in prestito il difensore ??. Ostacolo principale: i ??? non posso… -