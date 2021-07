Advertising

glooit : Calcio:Cagliari, 16-1 contro Real Vicenza nella prima uscita leggi su Gloo - sportli26181512 : Cagliari-Real Vicenza 16-1, Simeone show: poker: Nella prima amichevole della stagione Semplici ha mandato in campo… - Calcio_Casteddu : ?Finita! ??Il #Cagliari liquida la pratica #RealVicenza ??Attaccanti in grande spolvero - ladopata1 : cagliari - real vicenza 10-0 al primo tempo che dire calcio champagne con mister semplici - Calcio_Casteddu : ??Ci siamo ?? Prima uscita stagionale per il #Cagliari ?? Segui il LIVE di CalcioCasteddu -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Cagliari

È di Simeone la prima rete stagionale delche a Peio, in Trentino, si prepara per il campionato 2021 - 2022. Nella sfida di questo pomeriggio contro il Real Vicenza vinta dai rossoblu per 16 - 1, il Cholito è andato segno cinque ...PEJO - Scorpacciata di gol per ildi Leonardo Semplici nel primo test della stagione al Comunale di Celledizzo, dove i rossoblù hanno battuto 16 - 1 il Real Vicenza . Subito in campo i pezzi grossi nel 3 - 4 - 2 - 1 con ...Su Facebook Marco Borriello mostra ai suoi fan tutte le maglie scambiate in questa stagione. Tante le squadre presenti: per la Juventus c’è ...16-1 per il Cagliari sul Real Vicenza nel primo test stagionale, andato in scena al campo comunale di Celledizzo. Una buona sgambata per la squadra rossoblù dopo cinque giorni di lavoro a Pejo per pre ...