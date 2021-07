Calcio | Tokyo 2021 | positivo al Covid-19 il portiere della Nazionale olimpica brasiliana

Leggi su oasport

(Di sabato 17 luglio 2021) Continuano a susseguirsi notizie non del tutto entusiasmanti dal Giappone, sede dei prossimi Giochi Olimpici che scatteranno venerdì in quel di. Il problema-19 sta davvero mettendo a dura prova la manifestazione a Cinque Cerchi. Oggi il Brasile ha annunciato la positività al virus delBreno del Gremio. Lacarioca è volata in terra nipponica, precisamente a Yokohama, ma tra i verdeoro non era presente l’estremo difensore. Breno è infatti rimasto in Serbia, dove la propriaha svolto la preparazione ai Giochi in queste settimane. Da capire se ...