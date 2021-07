Calcio: Samp, domani primo test con 4 - 4 - 2 (Di sabato 17 luglio 2021) Subito in campo la Sampdoria a pochi giorni dall'inizio del ritiro a Ponte di Legno, domani sfida con i dilettanti locali della Nuova Camunia (Seconda Categoria bresciana). Il fischio d'inizio è ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 17 luglio 2021) Subito in campo ladoria a pochi giorni dall'inizio del ritiro a Ponte di Legno,sfida con i dilettanti locali della Nuova Camunia (Seconda Categoria bresciana). Il fischio d'inizio è ...

D'Aversa: 'Damsgaard importante. La Sampdoria non lo svende' Intanto in Romania si parla di un sondaggio Samp per Florin Tanase , trequartista (ma all'occorrenza anche esterno d'attacco) classe '94 della Steaua Bucarest autore di 25 gol e 6 assist in 36 ...

Sampdoria, Torregrossa: «Voglio regalare gioie ai tifosi. D’Aversa…» Sono contento di come sia iniziato il ritiro. OBIETTIVO – «Avere continuità, non farmi più male e dare tante gioie ai tifosi. Con la speranza di tornare a giocare in stadi pieni» D’AVERSA – «Conosco m ...

