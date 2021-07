Cairo | nodo sul rinnovo di Belotti Tra promesse e l’assalto della Roma

(Di sabato 17 luglio 2021) Urbanoè nella scomoda posizione di dover scegliere come convincerea restare al Torino o cederlo allaCome riporta Tuttosport, si fa più complicata la posizione di Urbanonella vicenda Andrea. Il quotidiano torinese informa che l’entourage del giocatore è in contatto da diversi giorni con lo staff di Vagnati, ma ancora non si è arrivati a nulla di concreto. Sull’attaccante ci sono anche Milan e, con i giallorossi che hanno già avanzato un’offerta di 15 milioni più 3 di bonus prontamente respinta dal club granata che vorrebbe alzare il prezzo. ...

Ultime Notizie dalla rete : Cairo nodo

Calcio News 24

Urbano Cairo è nella scomoda posizione di dover scegliere come convincere Belotti a restare al Torino o cederlo alla Roma Come riporta Tuttosport, si fa più complicata la posizione di Urbano Cairo nel ...