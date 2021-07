Cade il trapano | ferito ai genitali | giovane trasportato d' urgenza in ospedale

Advertising

Tanta paura, oggi, nel Salernitano : un uomo stava effettuando alcuni interventi di bricolage nella propria abitazione ma ilche stava utilzzando gli è scivolato di mano e ha provocato il ferimento dei genitali. I dettagli E' accaduto nel Vallo di Diano . L'uomo, 20 anni, stava svolgendo alcuni lavori domestici. E' ......fai da te Ecco i rimedi e i piccoli accorgimenti per non sporcare quando lavori con il: 1) ... un tappo molto grande, insomma un oggetto da riciclare che possa contenere la polvere che...Gli cade il trapano e si ferisce i genitali: giovane del Vallo di Diano finisce in ospedale d’urgenza. L’uomo, 20 anni, stava svolgendo alcuni lavori domestici quando gli è scivolato il trapano di man ...