“Buon compleanno, Jerry!”, festa all’Arena di Verona: ecco quando (Di sabato 17 luglio 2021) Il 20 luglio si festeggeranno i 70 anni di Jerry Calà in compagnia di tanti ospiti e la reunion de I Gatti di Vicolo Miracoli Verona – Inizia il conto alla rovescia per “Buon compleanno, Jerry!”, la grande festa che si terrà all’Arena di Verona martedì 20 luglio per festeggiare i 70 anni di Jerry Calà, fuoriclasse della comicità italiana, e i 50 anni di carriera artistica, proprio nella “sua” città: Verona. Sarà infatti l’Arena, il “tempio dello spettacolo”, come lui stesso l’ha definita, a ospitare, la sua grande festa, in compagnia di ... Leggi su lopinionista (Di sabato 17 luglio 2021) Il 20 luglio si festeggeranno i 70 anni di Jerry Calà in compagnia di tanti ospiti e la reunion de I Gatti di Vicolo Miracoli– Inizia il conto alla rovescia per “”, la grandeche si terràdimartedì 20 luglio per festeggiare i 70 anni di Jerry Calà, fuoriclasse della comicità italiana, e i 50 anni di carriera artistica, proprio nella “sua” città:. Sarà infatti l’Arena, il “tempio dello spettacolo”, come lui stesso l’ha definita, a ospitare, la sua grande, in compagnia di ...

