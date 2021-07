Broker arrestato ai domiciliari, nota congiunta di Conte, El Shaarawy ed Evra: “Siamo allibiti” (Di sabato 17 luglio 2021) nota congiunta da parte delle persone truffate dal Broker Massimiliano Bochicchio, arrestato ma finito ora ai domiciliari per aver truffato, tra gli altri, anche alcuni esponenti del mondo del calcio, tra cui Antonio Conte, Patrice Evra, il procuratore Federico Pastorello e Stephan El Shaarawy: “Siamo allibiti e sconcertanti di fronte al provvedimento di concessione degli arresti domiciliari a Massimiliano Bochicchio sulla scorta di una valutazione di affidabilità delle mere promesse fatte da un soggetto ... Leggi su sportface (Di sabato 17 luglio 2021)da parte delle persone truffate dalMassimiliano Bochicchio,ma finito ora aiper aver truffato, tra gli altri, anche alcuni esponenti del mondo del calcio, tra cui Antonio, Patrice, il procuratore Federico Pastorello e Stephan El: “e sconcertanti di fronte al provvedimento di concessione degli arrestia Massimiliano Bochicchio sulla scorta di una valutazione di affidabilità delle mere promesse fatte da un soggetto ...

