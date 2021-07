Bridgerton 2 | Netflix sospende le riprese dopo un altro caso di Covid

(Di sabato 17 luglio 2021)ha sospeso a tempo indeterminato ledella seconda stagione di2 a causa di un nuovodi Coronavirus. Ledella seconda stagione di, una seriebasata sui romanzi di Julia Quinn, ambientati nel mondo dell'alta società londinese durante la Reggenza inglese, sono state sospese, a causa di undi, per un periodo di tempo indefinito. Inizialmente si pensava, come riportato da alcune testate giornalistiche, che ledel grande successo ...

Netflix ha sospeso a tempo indeterminato le riprese della seconda stagione di Bridgerton 2 a causa di un nuovo caso di Coronavirus. Le riprese della seconda stagione di Bridgerton, una serie Netflix b ...La produzione della seconda stagione di Bridgerton ha subito un'interruzione imprevista.