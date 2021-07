Braveheart - Cuore impavido | la storia vera che ha ispirato il film

(Di sabato 17 luglio 2021)è undel 1995 che narra ladi William Wallace, considerato l'eroe nazionale scozzese per eccellenza., undel 1995 diretto e interpretato da Mel Gibson, narra la, anche se romanzata, del patriota ed eroe nazionale scozzese William Wallace. La pellicola ha svolto un ruolo chiave nel risveglio della coscienza nazionale scozzese, portando la nazione al referendum sulla devoluzione nel 1997 e alla ...

William Wallace, la sua biografia tra storia e leggenda William Wallace nacque intorno al 1290 a Elderslie, nel ...