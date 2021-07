Advertising

Agenzia_Ansa : Bolsonaro ha un'ostruzione intestinale, ricoverato d'urgenza #ANSA - repubblica : Brasile, anche Dio si prepara a scaricare Bolsonaro - messveneto : Brasile, Bolsonaro migliora: domenica il giorno delle dimissioni dall’ospedale: Ricoverato a Brasilia mercoledì per… - TommyBrain : CABALA: ITALIA E BRASILE VOTO ELETTRONICO PER RIPETERE QUANTO FATTO A TRUMP!! BOLSONARO SI OPPONE!!' - IacobellisT : CABALA: ITALIA E BRASILE VOTO ELETTRONICO PER RIPETERE QUANTO FATTO A TRUMP!! BOLSONARO SI OPPONE!!' -

Ultime Notizie dalla rete : Brasile Bolsonaro

Non ignorando che per quanto ogni medico cubano sparso per il mondo venga sospettato di essere un agente castrista (ma perfinoinnon ha potuto farne a meno), in realtà sono ex ...Brasilia, 16 lug 17:33 - Continuano a migliorare le condizioni di salute del presidente del, Jair. Dopo aver escluso ieri la necessità di un intervento chirurgico per risolvere la subocclusione intestinale da cui è affetto, nella serata di giovedì, 15 luglio, i medici dell'...Esa pandemia no tiene nada que ver con el Gobierno, y cuando surgió creíamos que fuera cosa del apocalipsis', dice una señora, que pide no identificarse, al salir de un culto evangélico en Baixada do ...Anche il figlio del presidente, Flavio Bolsonaro, ha scritto su Twitter che il padre sta meglio: 'Se continua così, non avrà bisogno di un intervento chirurgico'. Lo rende noto l'ufficio della preside ...