Borsellino | guardia carceraria che sorvegliava Scarantino ' piangeva e diceva che era innocente'

(Di sabato 17 luglio 2021) Palermo, 17 lug. (Adnkronos) - "Ricordo quelle grida, quei pianti infiniti di Vincenzo. Lui era in cella da solo e non poteva parlare con nessuno perché era vietato. All'epoca era ancora un po' sovrappeso. E ricordo che quando mi incontravasempre: 'Io sono, ma non mi credono'. Si vociferava che si stava facendo di tutto per farlo parlare o che, comunque, stava per iniziare a collaborare". A parlare con l'Adnkronos è unache "nel periodo tra dicembre 1993 e gennaio 1994", come ricorda lui, prestò servizio nel carcere di Pianosa, dove era detenuto anche ...

Un appello a non abbassare la, a essere non solo organizzatori o manager di eventi con ...campo perche''abbiamo un grande debito verso di loro - ha detto ben ventinove anni fa Paolo-...... in seguito divenuti ATPI) delladi Finanza. Dalla Chiesa fu decisivo per colpire al cuore ... costretta a crollare per le inchieste di Giovanni Falcone e Paolo, dalle leggi sul ...Palermo, 17 lug. (Adnkronos) – “Ricordo quelle grida, quei pianti infiniti di Vincenzo Scarantino. Lui era in cella da solo e non poteva parlare con nessuno perché era vietato. All’epoca era ancora un ...Sulla piece di ieri sera, con attori come David Coco e la presenza dello stesso Presidente dell'Antimafia Claudio Fava, Antonio Vullo, che era seduto accanto a ...