Borsellino | guardia carceraria che sorvegliava Scarantino ' piangeva e diceva che era innocente' 2

(Di sabato 17 luglio 2021) (Adnkronos) - E quando lo incontrò il secondino che oggi è in via D'Amelio, non era ancora dimagrito. "Masempre - ricorda - Essendo al carcere duro non poteva parlare con nessuno di noi, ma quando mi vide, io ero ancora un pivello, si mise a piangere e mi disse che era. Era disperato e mi: 'Io non c'entro nulla'. Io ero al secondo anno di servizio, e non sapevo nulla di mafia". Lanon ricorda le torture di cui ha sempre parlato. "Però ricordo chesempre - dice - io sono rimasto solo un mese, perché ...

Un appello a non abbassare la, a essere non solo organizzatori o manager di eventi con ...campo perche''abbiamo un grande debito verso di loro - ha detto ben ventinove anni fa Paolo-...... in seguito divenuti ATPI) delladi Finanza. Dalla Chiesa fu decisivo per colpire al cuore ... costretta a crollare per le inchieste di Giovanni Falcone e Paolo, dalle leggi sul ...Palermo, 17 lug. (Adnkronos) – “Ricordo quelle grida, quei pianti infiniti di Vincenzo Scarantino. Lui era in cella da solo e non poteva parlare con nessuno perché era vietato. All’epoca era ancora un ...Salvatore Borsellino, maglietta rossa e cappellino intonato, è seduto sotto l'albero piantato in via D'Amelio per tenere vivo il ricordo del fratello Paolo Borsellino e dei cinque agenti di scorta ...