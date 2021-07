Borsellino | agente sopravvissuto | ' depistaggi continuano | c' è chi tira i fili e non vuole verità' 2

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 17 luglio 2021) (Adnkronos) - Sulla piece di ieri sera, con attori come David Coco e la presenza dello stesso Presidente dell'Antimafia Claudio Fava, Antonio Vullo, che era seduto accanto a Fiammetta, dice: "L'effetto è sempre quello che ti riporta a quel giorno, è stato fatto in modo drammaturgico ma ha evidenziato tanti passaggi, come ilo, la mente è tornata al 19 luglio". "Non è facile, per me, ritornare in via d'Amelio, io di solito vengo quando non c'è nessuno - dice - perché trovo un momento di pace, mi sento molto vicino a loro, al giudici e ai miei colleghi, quando non c'è nessuno, perché riesco a riconciliare la mia vita con chi è rimasto ...