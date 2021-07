Boom di richieste per gli alloggi popolari: in 370 per 15 abitazioni oggi disponibili. I privati non aiutano il Comune (Di sabato 17 luglio 2021) FANO - C'è fame di case. E in qualche caso si aggiunge la sete, che come risaputo impone di essere placata in tempi ancora più stretti. Solo che a chi si ritrova senza sapere dove andare o nell'... Leggi su corriereadriatico (Di sabato 17 luglio 2021) FANO - C'è fame di case. E in qualche caso si aggiunge la sete, che come risaputo impone di essere placata in tempi ancora più stretti. Solo che a chi si ritrova senza sapere dove andare o nell'...

Advertising

ItaliaaTavola : Secondo il portale InfoJobs, le richieste di lavoratori per il settore dell'accoglienza sono aumentate del +97% nel… - 24finanza : tevanato, è boom di richieste. L’Ipo negli Usa vale 6,3 miliardi. Ma al via è -20% - sole24ore : Stevanato, è boom di richieste. L’Ipo negli Usa vale 6,3 miliardi. Ma al via è -20% - DividendProfit : tevanato, è boom di richieste. L’Ipo negli Usa vale 6,3 miliardi. Ma al via è -20% - IzzoEdo : RT @FarodiRoma: Patto per Il Turismo, in un solo mese boom di richieste per 4.000 Lavoratori. Chiusura del Bando anticipata al 31 luglio ht… -