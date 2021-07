Bonucci e Chiellini continuano gli sfottò agli Inglesi anche in vacanza [FOTO] (Di sabato 17 luglio 2021) Qualcuno potrebbe pensare ad una nuova pubblicità a favore del prodotto base della dieta mediterranea, la pastasciutta. Il tutto condito da due testimonial di gran lusso: la coppia dei difensori centrali Campioni d’Europa. Guardate il Tweet qui sotto pubblicato da Leonardo Bonucci ad ora di pranzo di questo sabato 17 luglio e ditemi se non … L'articolo Bonucci e Chiellini continuano gli sfottò agli Inglesi anche in vacanza FOTO proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di sabato 17 luglio 2021) Qualcuno potrebbe pensare ad una nuova pubblicità a favore del prodotto base della dieta mediterranea, la pastasciutta. Il tutto condito da due testimonial di gran lusso: la coppia dei difensori centrali Campioni d’Europa. Guardate il Tweet qui sotto pubblicato da Leonardoad ora di pranzo di questo sabato 17 luglio e ditemi se non … L'articologliinproviene da Velvet Gossip.

Advertising

GoalItalia : 'Noi continuiamo a mangiare pastasciutta… e voi?' ?? Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini stanno ancora godendo ???? - ESPNFC : Professor Bonucci and Professor Chiellini ?? - SkySport : Bonucci: 'Noi continuiamo a mangiare pastasciutta'. Ma gli inglesi stanno smettendo #SkyEuro2020 #Euro2020… - GiudaRossi : @GobboSpartano @Skysurfer72 @Ferraro6Massimo @SkySport @bonucci_leo19 @chiellini Come li definisce la nostra amica… - marcosaletti74 : RT @hamisimoto1: @bonucci_leo19 Hi chiellini???????? -