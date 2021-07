Bollettino Covid oggi, sabato 17 luglio: contagi, morti, guariti regione per regione (Di sabato 17 luglio 2021) Pubblicato il Bollettino coronavirus della giornata di sabato 17 luglio, con gli aggiornamenti dedicati alla situazione in ogni regione del territorio italiano contenente i dati più rilevanti per monitorare l’andamento della pandemia. Nel dettaglio, oggi si registrano 3.121 nuovi contagi, 13 morti, 2.328 guariti, 88.850 tamponi molecolari, 162 (+1) ricoverati in terapia intensiva, 1.111 (+23) ricoverati negli altri reparti. Inoltre sono +777 gli attualmente positivi per un totale di 43.491. IL Bollettino E I NUMERI ... Leggi su sportface (Di sabato 17 luglio 2021) Pubblicato ilcoronavirus della giornata di17, con gli aggiornamenti dedicati alla situazione in ognidel territorio italiano contenente i dati più rilevanti per monitorare l’andamento della pandemia. Nel dettaglio,si registrano 3.121 nuovi, 13, 2.328, 88.850 tamponi molecolari, 162 (+1) ricoverati in terapia intensiva, 1.111 (+23) ricoverati negli altri reparti. Inoltre sono +777 gli attualmente positivi per un totale di 43.491. ILE I NUMERI ...

