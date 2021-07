Bollettino 17 Luglio (Di sabato 17 luglio 2021) Nella prima tabella la percentuale dei tamponi positivi sui casi sospetti, nella seconda le vaccinazioni nella Regione Toscana e nella terza la data prevista di somministrazione al 70% dei toscani. ... Leggi su gazzettadilivorno (Di sabato 17 luglio 2021) Nella prima tabella la percentuale dei tamponi positivi sui casi sospetti, nella seconda le vaccinazioni nella Regione Toscana e nella terza la data prevista di somministrazione al 70% dei toscani. ...

Advertising

SkyTG24 : Covid, news. Contagi in aumento, giovani fascia più colpita. DIRETTA - vaticannews_it : #12luglio @Pontifex_it rimarrà al Policlinico per completare la terapia medica. Il pensiero del Pontefice per le vi… - PasqualeCacace5 : RT @sportface2016: LIVE - Il bollettino e i numeri odierni del #Friuli #Coronavirus #COVID19 - cecchigia60 : Sono contrario ai vaccini sperimentali anti-covid, ma... questa tabella dell'ISS che mi ha mandato in confusione..??… - climax976 : RT @ProfLopalco: 1) I vaccini funzionano. 2) Meglio completare il ciclo. 3) Il rischio per un vaccinato di finire in ospedale (o peggio) è… -