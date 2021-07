Advertising

Adnkronos : #Vaccini, Biden contro i social: 'Uccidono la gente con la disinformazione. Unica pandemia che abbiamo è fra non va… - MediasetTgcom24 : Vaccini, Biden: la disinformazione nei social sta 'uccidendo' le persone #joebiden - repubblica : Usa, Biden contro i social per le fake news sul Covid: 'Uccidono la gente'. Facebook: 'Noi salviamo vite' - generacomplotti : RT @Affaritaliani: Biden: i social stanno uccidendo le persone con le fake news - Aquila6811 : RT @Affaritaliani: Biden: i social stanno uccidendo le persone con le fake news -

Ultime Notizie dalla rete : Biden social

Così il presidente Joeha risposto a un giornalista che gli chiedeva di rivolgere un messaggio ainetwork come Facebook riguardo alle fake news sul Covid online. L'amministrazione......attacco aimedia da parte del presidente americano , secondo cui la disinformazione sulla rete 'uccide la gente'. 'L'unica pandemia che abbiamo è fra le persone non vaccinate', ha detto, ...E loro stanno uccidendo le persone". Così il presidente Joe Biden ha risposto a un giornalista che gli chiedeva di rivolgere un messaggio ai social network come Facebook riguardo alle fake news ...Il Covid negli USA avanza, con casi e variante Delta in aumento. Non solo, la campagna vaccinale rallenta tra americani scettici. E rapiti da fakenews: per questo, Biden litiga con Facebook.