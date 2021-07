Biden | i social stanno uccidendo le persone con le fake news

Advertising

Adnkronos : #Vaccini, Biden contro i social: 'Uccidono la gente con la disinformazione. Unica pandemia che abbiamo è fra non va… - MediasetTgcom24 : Vaccini, Biden: la disinformazione nei social sta 'uccidendo' le persone #joebiden - repubblica : Usa, Biden contro i social per le fake news sul Covid: 'Uccidono la gente'. Facebook: 'Noi salviamo vite' - Luna_elarte : RT @LauraCarrese: Mi pare di capire che la Psaki abbia detto che l'amministrazione Biden voglia fare un ban personale ai dissidenti impeden… - giulianol : RT @LauraCarrese: Mi pare di capire che la Psaki abbia detto che l'amministrazione Biden voglia fare un ban personale ai dissidenti impeden… -

Ultime Notizie dalla rete : Biden social

Joecontro Facebook per le fake news suimedia sulla pandemia Covid . Quelle lanciate dal presidente Usa al colosso di Mark Zuckerberg sono accuse pesanti, perché ha detto che la ...La disinformazione sui'sta uccidendo le persone', ha detto Joe. La cattiva informazione 'sta uccidendo - ha insistito - l'unica pandemia che abbiamo è tra i non vaccinati'. La portavoce ...Entornointeligente.com / NEW YORK. â?” La disinformazione sui vaccini che circola sui social, inclusa Facebook, “sta uccidendo” molte persone. Joe Biden attacca Big Tech che, a suo avviso, non fa abba ...La disinformazione sui vaccini che circola sui social, tra cui Facebook, "sta uccidendo" molte persone. L’attacco arriva dal presidente americano Joe Biden, secondo cui la Big Tech non farebbe abbasta ...