Beppe Vessicchio | non tutti lo sanno | retroscena ‘choc’ | nessuno l’avrebbe immaginato

Leggi su sologossip

(Di sabato 17 luglio 2021) Nonconoscono questosulla sua carriera: spunta il dettaglio che riguarda la vita di, ecco di che si tratta!è un nome molto conosciuto in Italia. E’ noto soprattutto per le sue numerosissime presenze al Festival di Sanremo come direttore d’orchestra e come insegnante di musica ad Amici di L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.