Benevento | Perifano | ' sostegno M5S è bellissima notizia'

(Di sabato 17 luglio 2021) Roma, 17 lug. (Adnkronos) - “Una, attesa e da oggi ufficiale: avrò al mio fianco anche il Movimento Cinque Stelle". Così Luigi Diegocommenta la nota con cui il M5S ha annunciato ilalla sua candidatura a sindaco diè sostenuto dalla coalizione Alternativa per, già formata da Pd, partiti di centrosinistra e da altre liste civiche. "L'apporto del M5S - prosegue- varrà a caratterizzare ulteriormente il profilo innovativo di Alternativa per, coalizione che ...

... si legge che 'il Movimento 5 Stelle, coerentemente con quanto costruito in questi mesi, è pronto a sostenere la candidatura di Luigi Diegoa Sindaco di'. Una ufficialità che non è ...Parente si dice certo che chi è abituato a tradire non smetterà mai e mette in guardiadalle insidie e dai trabocchetti del Dottor Faust. 'A, piaccia o meno, si sta realizzando ...Roma, 17 lug. “Una bellissima notizia, attesa e da oggi ufficiale: avrò al mio fianco anche il Movimento Cinque Stelle". Così Luigi Diego Perifano commenta la n ...E questo è il vero Fausto Pepe, che oggi dice di appoggiare Luigi Diego Perifano. Tradirà anche questo candidato a sindaco? Fortunatamente per la città, non lo scopriremo mai”.