Benevento, il M5s si schiera con Perifano: "Serve alternativa al fallimento attuale" (Di sabato 17 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma degli esponenti sanniti del Movimento 5 Stelle, Danila De Lucia, Sabrina Ricciardi, Angela Ianaro, Pasquale Maglione, Marianna Farese e Anna Maria Mollica, in merito alle Amministrative 2021 di Benevento. "Il Movimento 5 Stelle guidato da Giuseppe Conte, coerentemente con quanto costruito in questi mesi, è pronto a sostenere la candidatura di Luigi Diego Perifano a Sindaco di Benevento. Un percorso di condivisione costruito in sinergia con le altre forze politiche e civiche della coalizione che in questi mesi ha visto il Movimento ...

