Belgio: Vigili del fuoco italiani salvano decine di persone (Di sabato 17 luglio 2021) Alluvione Belgio, soccorse dal team italiano dei Vigili del fuoco e portate in un salvo 40 persone rimaste bloccate nelle proprie abitazioni. Nel nubifragio che negli ultimi giorni ha devastato i Paesi della Germania e del Belgio sono oltre centro le vittime tedesche e migliaia i dispersi. Si aggiungono a questi decessi altre 12 persone morte in Belgio dove i fiumi esondati hanno causato allagamenti in tutta la nazione. Oltre alla Germania e al Belgio, sono stati colpiti da gravi inondazioni anche Paesi Bassi, Lussemburgo e parte della ... Leggi su ck12 (Di sabato 17 luglio 2021) Alluvione, soccorse dal team italiano deidele portate in un salvo 40rimaste bloccate nelle proprie abitazioni. Nel nubifragio che negli ultimi giorni ha devastato i Paesi della Germania e delsono oltre centro le vittime tedesche e migliaia i dispersi. Si aggiungono a questi decessi altre 12morte indove i fiumi esondati hanno causato allagamenti in tutta la nazione. Oltre alla Germania e al, sono stati colpiti da gravi inondazioni anche Paesi Bassi, Lussemburgo e parte della ...

