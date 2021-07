“Belén Rodriguez trattata diversamente dalle altre mamme”, l’Ospedale di Padova finisce in Procura (Di sabato 17 luglio 2021) Il Codacons ha chiesto alla Procura di Padova di indagare sull’Ospedale Giustinianeo, in seguito alla vicenda che ha visto protagonista Belèn Rodriguez. La showgirl argentina ha dato alla luce proprio lì la sua bambina, e secondo l’associazione a tutela dei consumatori ci sarebbe stato un “abuso di ufficio” e “un’interruzione del pubblico servizio” da parte dell’azienda ospedaliera che, quindi, avrebbe trascurato il regolare funzionamento delle attività ospedaliere per favorire un ospite speciale. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di sabato 17 luglio 2021) Il Codacons ha chiesto alladidi indagare sulGiustinianeo, in seguito alla vicenda che ha visto protagonista Belèn. La showgirl argentina ha dato alla luce proprio lì la sua bambina, e secondo l’associazione a tutela dei consumatori ci sarebbe stato un “abuso di ufficio” e “un’interruzione del pubblico servizio” da parte dell’azienda ospedaliera che, quindi, avrebbe trascurato il regolare funzionamento delle attività ospedaliere per favorire un ospite speciale. L'articolo proviene da City Roma News.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser versione zii: il primo incontro con Luna Marì
... la coppia si è messa in macchina direzione Veneto per andare a conoscere la nuova arrivata di casa Rodriguez: Luna Marì, seconda figlia di Belén Rodriguez, la prima con il compagno Antonino ...

Belen Rodriguez: Il Codacons contro l'ospedale in cui è nata Luna Marì
Lunedì 12 luglio, la figlia di Belen Rodriguez ed Antonino Spinalbese, è venuta al mondo. Da quando la piccola Luna Marì è nata,...

Belén Rodríguez, com’era ieri e come è oggi. Il cambiamento – VIDEO Yeslife ... la coppia si è messa in macchina direzione Veneto per andare a conoscere la nuova arrivata di casa: Luna Marì, seconda figlia di, la prima con il compagno Antonino ...Belen: Il Codacons contro l'ospedale in cui è nata Luna Marì Lunedì 12 luglio, la figlia di Belened Antonino Spinalbese , è venuta al mondo. Da quando la piccola Luna Marì è nata,...