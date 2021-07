Belen Rodriguez, trattamento di favore per la showgirl argentina all’Ospedale di Padova? Il Codacons chiede l’intervento della procura (Di sabato 17 luglio 2021) Il12 luglio scorso è nata Luna Marì, la figlia di Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese. Il parto è avvenuto presso l’ospedale Giustinianeo di Padova e, mentre la showgirl portava a casa la piccola facendola conoscere al fratello Santiago è scoppiato il caso sul cartello affisso nella clinica. Dall’avviso si disponeva il non utilizzo di due ascensori del terzo piano, il 4 ed il 7, “per causa Belen e fino a nuovo ordine”. La diffusione sui social network del cartello presente nel reparto di ostetricia e ginecologia dell’ospedale Giustinianeo di Padova è stata molto rapida e successivamente ... Leggi su isaechia (Di sabato 17 luglio 2021) Il12 luglio scorso è nata Luna Marì, la figlia die Antonino Spinalbese. Il parto è avvenuto presso l’ospedale Giustinianeo die, mentre laportava a casa la piccola facendola conoscere al fratello Santiago è scoppiato il caso sul cartello affisso nella clinica. Dall’avviso si disponeva il non utilizzo di due ascensori del terzo piano, il 4 ed il 7, “per causae fino a nuovo ordine”. La diffusione sui social network del cartello presente nel reparto di ostetricia e ginecologia dell’ospedale Giustinianeo diè stata molto rapida e successivamente ...

